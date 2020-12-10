РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Регоператор «МСК-НТ» с 1 по 9 декабря отремонтировал в подмосковном Подольске 160 баков для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы компании.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Чеховском кластере ООО «МСК-НТ» организует не только плановую закупку новых контейнеров, но и проводит работы по ремонту и поддержанию в исправном состоянии действующего контейнерного парка. Все мероприятия осуществляются на основании заявок от управляющих компаний и специалистов линейного отдела регионального оператора.

«С 1 ноября по 9 декабря компания отремонтировала более 400 емкостей на более чем 370 площадках Серпухова, Подольска и Чехова. Из них в Подольске работоспособность вернули 160 бакам, в Серпухове – 86, в Пущине – 76, в Протвине - 15, в Чехове - 89», - говорится в сообщении.

Специалисты МСК-НТ отмечают, что самой уязвимой частью контейнера для смешанных отходов являются подвижные части – колеса. Они чаще всего приходят в негодность, поэтому ремонтникам приходится их постоянно ремонтировать или полностью заменять на новые. В течение месяца заменено более 600 колес на баках Чеховского кластера. Второй распространенной поломкой являются рабочие механизмы крышек синих баков РСО.

Мелкий ремонт баков проводят непосредственно на контейнерной площадке. При обнаружении серьезных повреждений емкости транспортируют на ремонтную базу. В состав бригад входят профессиональные слесари и сварщики. Специалисты оснащены необходимым оборудованием и ремкоплектами, с помощью которых оперативно устраняют неисправности.

С 1 января 2019 года ООО «МСК-НТ» отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами в городских округах Чехов, Подольск, Протвино, Пущино и Серпухов. Регоператор осуществляет ежедневный сбор, транспортирование и безопасную обработку ТКО на территории обслуживания. Всего с начала 2020 года компания ООО «МСК-НТ» отремонтировала более 2,5 тысячи контейнеров для сбора ТКО.