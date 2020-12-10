РИАМО - 10 дек. В закон «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесли изменения, так, было увеличено финансирование программ «Жилище» и «Здравоохранение Подмосковья», в том числе увеличены расходы на борьбу с пандемией, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.

Изменения были внесены в целях финансового обеспечения первоочередных задач и обязательств региона в связи с уточнением плановых назначений по доходам и приоритизацией расходов в условиях пандемии.

«Дополнительные поступления в бюджет Московской области, а также сэкономленные по результатам закупок средства распределены на актуальные для Подмосковья цели», — говорится в сообщении.

Доходы бюджета региона в этом году выросли до 629,2 миллиарда рублей в связи с получением дополнительных 20 миллиардов рублей из федерального бюджета. 13,4 миллиарда рублей из них составляет дотация, которую направят на решение вопроса обманутых дольщиков. 2,4 миллиарда рублей составляют субвенции на соцвыплаты безработным, 1,9 миллиарда рублей – иные межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства России на борьбу с пандемией коронавируса и другие поступления.

Расходы бюджета увеличились до 761,4 миллиарда рублей. Финансирование программы «Жилище» выросло до 27,2 миллиарда рублей. Дополнительные средства направят на завершение строительства многоквартирных домов и объектов инфраструктуры.

На программу «Здравоохранение Подмосковья» расходы увеличили на 7,2 миллиарда рублей до 185,2 миллиарда рублей. Были учтены федеральные средства на выплаты врачам и медперсоналу, увеличены затраты на содержание ковидных центров. Общий объем расходов на борьбу с пандемией вырос на 2,9 миллиарда рублей до 53,9 миллиарда рублей.

Дополнительно выделили 3,9 миллиарда рублей на программу «Социальная защита населения Московской области». На 912 миллионов рублей увеличили расходы Дорожного фонда региона на строительство и реконструкцию дорог.

Дефицит регионального бюджета на этот год вырос на 2,9 миллиарда рублей до 132,2 миллиарда рублей. При этом его уровень в 26,3% соответствует всем требованиям законодательства.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

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- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



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