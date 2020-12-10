РИАМО - 10 дек. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков проверил работу муниципального центра управления регионом в городском округе Жуковский, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Мы провели совещание в муниципальном центре управления регионом. Рассмотрели основные вопросы, связанные с содержанием дорог, благоустройством и, конечно же, медициной. Мы понимаем, что родственники тех, кто находится на стационарном лечении, беспокоятся о состоянии их здоровья. Мы обсудили, механизм коммуникации между родственниками пациентов и врачами», - сказал Терюшков.

В Жуковском создана волонтерская служба, находящаяся в постоянном контакте с лечащими врачами. Так, людям предоставлена возможность получить компетентный и своевременный ответ.

Сотрудники МЦУР отметили, что уборка дворов, проведение очистки тротуаров и пешеходных дорожек – это темы, волнующие граждан городского округа. Реестр запросов от жителей формируется в постоянном режиме в открытом доступе для всех служб Жуковского. Это позволяет ответственным сотрудникам учреждений принимать своевременные меры по устранению нарушений.

Терюшков добавил, что в округе создали отдельную мобильную группу, которая работает по жалобам граждан. Также есть группа, ведущая контроль за процессом работы. Для оперативного и эффективного решения всех задач, которые поступают от жителей, используется определенный алгоритм. Он представляет собой появление задачи, принятие мер, выезд контрольной группы и перепроверку исполнения.

Также министр посетил центр спорта «Метеор», где появилась ледовая арена. Ее построили за счет средств, которые зарабатывает спорткомплекс. На текущий момент жители просят об установке здесь системы отопления.

«Она запланирована, мы ее в любом случае установим. А еще ремонта требуют покрытия, легкоатлетические дорожки, мы будем планировать их на 2021-2022 год в зависимости от бюджетной обеспеченности», – отметил Терюшков.

В рамках поездки Терюшков также ознакомился с обращениями граждан, которые поступили через соцсети и портал «Добродел».