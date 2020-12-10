РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Жители подмосковного Подольска в рамках акции «Счастливый хвост» могут передать корма приюту для животных до 23 декабря, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благотворительную акцию «Счастливый хвост» по сбору гуманитарной помощи для питомцев приюта проводит комитет по делам молодежи администрации округа. Гуманитарная помощь для подопечных собак и кошек принимается по будням с 10:00 до 18:00 в волонтерском центре округа по адресу: улица Ульяновых, дом 1», - говорится в сообщении.

Акция продлится до 23 декабря, размеры помощи могут быть любыми. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-64-79.