РИАМО - 10 дек. В Мособлдуме подготовили законодательную инициативу по внесению изменений в ряд федеральных законов по инициативным платежам, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
Речь идет о запрете кредитным организациям (платежным и банковским агентам, операторам почтовой связи) взимать комиссии за инициативные платежи, а также со средств самообложения граждан.
Концепция проекта законодательной инициативы поддержана комиссией Совета законодателей РФ. Вопрос рассмотрят на первом заседании Мособлдумы в 2021 году.
Программа инициативного бюджетирования стартовала в регионе в этом году. На реализацию 587 проектов, большая часть которых была предложена депутатами Мособлдумы по наказам жителей, направлено 654 миллиона рублей. Из них 498 миллионов рублей - из регионального бюджета.
Голосование по проектам на 2021 год стартует на портале «Добродел» с 15 декабря 2020 года.
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