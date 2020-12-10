РИАМО - 10 дек. В Мособлдуме подготовили законодательную инициативу по внесению изменений в ряд федеральных законов по инициативным платежам, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Речь идет о запрете кредитным организациям (платежным и банковским агентам, операторам почтовой связи) взимать комиссии за инициативные платежи, а также со средств самообложения граждан.

«Расходы граждан на осуществление инициативных проектов имеют не менее важное государственное значение, чем уплата налоговых платежей, за которые комиссия не взимается. Граждане готовы не только предлагать и выбирать наиболее важные для них проекты, но и добровольно направлять свои средства на их софинансирование», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Концепция проекта законодательной инициативы поддержана комиссией Совета законодателей РФ. Вопрос рассмотрят на первом заседании Мособлдумы в 2021 году.

Программа инициативного бюджетирования стартовала в регионе в этом году. На реализацию 587 проектов, большая часть которых была предложена депутатами Мособлдумы по наказам жителей, направлено 654 миллиона рублей. Из них 498 миллионов рублей - из регионального бюджета.

Голосование по проектам на 2021 год стартует на портале «Добродел» с 15 декабря 2020 года.