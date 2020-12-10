РИАМО - 10 дек. Столичные сласти приступили к разработке проектно-сметной документации по реконструкции путепровода «Текстильщики 1», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Проведены торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации. Полностью работы планируем завершить до конца 2023 года», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Путепровод расположен на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Под ним транспортные потоки с Шоссейной улицы выходят на Волгоградский проспект в сторону центра, и с Волгоградского проспекта уходят на Шоссейную улицу при движении в сторону центра.

Длина путепровода – 50 метров по 3 полосы движения в каждом направлении.