РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. За 11 месяцев текущего года в городском округе Мытищи зарегистрировали 9 аварий с участием несовершеннолетних, сообщается на сайте администрации горокруга.

С 7 по 13 декабря в Мытищах проводится комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

«За 11 месяцев в городском округе зарегистрировано девять ДТП с участием несовершеннолетних, в которых девять человек получили травмы различной степени тяжести. Большую часть ДТП составляют наезды на пешеходов, половина из которых произошла по вине самих юных пешеходов – это переход дороги на запрещающий сигнал светофора и выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом», - говорится в сообщении.

Нахождение детей на улице и их передвижение должны контролироваться родителями. Перед каждым выходом ребенка на улицу сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям напоминать ему о безопасном поведении на дороге, а при передвижении в темное время суток просят обеспечить детей световозвращающими элементами.

«За случаями детского травматизма на дорогах стоит не только несоблюдение детьми ПДД, но и беспечность родителей. Дети повторяют действия взрослого человека. Не оставляйте малолетних детей без присмотра, переходите проезжую часть - крепко держите ребенка за руку, даже при переходе дороги во дворе. Объясняйте детям, что припаркованные во дворе машины – это препятствие, из-за которого, прежде чем выходить на проезжую часть, нужно убедиться в безопасности», - уточняется в сообщении.

В период проведения профилактического мероприятия пристальное внимание инспекторов ДПС будет направлено на соблюдение водителями ПДД, таких, как предоставление преимущества в движении пешеходам, соблюдение скоростного режима, особенно в местах массового скопления детей, также будут осуществляться профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей в салонах автомобиля. Внимание инспекторов будет обращено на популяризацию использования световозвращающих элементов.

Водителей просят снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам, проезжая мимо школ или детских садов, мест массового отдыха ребят. Дети не всегда могут распознать скрытую опасность и правильно оценить дорожную обстановку. Необходимо уступать дорогу юным пешеходам, а при перевозке детей – использовать специальные удерживающие устройства и ремни безопасности.