РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 дек. Щелковские молодогвардейцы провели акцию #ЗдоровьюПраздникНеПомеха, во время которой раздали на улицах города защитные маски и мандарины, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Щелковские молодогвардейцы напомнили о важности использования средств индивидуальной защиты в массовых местах, а также о необходимости поддерживать иммунитет в зимний период. Активисты вышли на улицу Парковую и в праздничных костюмах Деда Мороза и Снегурочки бесплатно раздавали жителям маски и символ Нового года – мандарины», - говорится в сообщении.

В преддверии праздников важно не забывать о средствах индивидуальной защиты: пользоваться масками и поддерживать иммунитет.