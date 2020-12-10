РИАМО - 10 дек. В столице похолодание на этой неделе вышло на пик, следующая ночь будет теплее предыдущих, затем еще один день будет холодно и начнется потепление, сообщается на сайте «Метеовести».

Мощный сибирский антициклон, принесших в центр европейской России морозы, постепенно уходит обратно, но в Московском регионе еще сохраняется холодная погода.

«В Москве, начиная с 4 декабря, каждая последующая ночь была холоднее предыдущей. Не стал исключением и наступивший четверг. В ранние утренние часы минимальная температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, опустилась до минус 12,6 градуса - это самый низкий показатель нынешней зимы», - уточняется в сообщении.

Предстоящая ночь будет в городе немного теплее, а ночь на 12 декабря снова приблизится к самым холодным показателям с начала месяца. Так обычно и бывает в преддверии волны тепла.

В начале будущей недели в столице прогнозируется потепление до минус 2 градусов, температура будет выше климатической нормы.