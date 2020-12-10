РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. Скейт-парк может появиться в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи в июле-августе 2021 года, сообщается на сайте администрации горокруга.

В администрации прошла встреча инициативной группы и представителей совета депутатов городского округа. Собравшиеся обсудили вопрос устройства скейт-парка на территории Центрального парка в городе.

«Представители партии «Единая Россия» полностью поддерживают идею строительства скейт-парка. Дети и молодежь – это наше будущее. И если нам важно, чтобы будущее поколение росло здоровым и сильным, надо предоставить ему возможность заниматься любимым спортом, - сказал председатель совета депутатов городского округа Андрей Гореликов.

Новая площадка в Центральном парке может появиться уже в июле-августе 2021 года. Это будет второй скейт-парк в Мытищах. В данный момент идет строительство скейт-зоны меньшего размера на территории ЖК «Новое Медведково».

«Ранее инициативная группа молодежи собрала более 500 подписей под обращением с просьбой выделить территорию под скейт-парк. В ходе подготовки формирования проекта бюджета на 2021 год в совете депутатов возникли разногласия о целесообразности строительства данного объекта. Однако инициативной группе ребят удалось убедить депутатов в необходимости организации в городе специально оборудованной для катания площадки», - уточняется в сообщении.