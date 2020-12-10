РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Затор длиной порядка 3 километров образовался на проспекте Ленина в Подольске из-за аварии в четверг утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение транспорта затруднено от церкви Николая Подольского на проспекте Ленина, 2Б до сквера имени Пушкина на улице Кирова. Средняя скорость движения составляет 2 километра в час. По информации ГИБДД, произошла авария возле дома №150А. Обстоятельства выясняются. Движение в сторону города регулирует инспектор.

Также движение автотранспорта затруднено в центре города на Революционом проспекте, улицах Комсомольская, Большая Серпуховская и других.