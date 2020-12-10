РИАМО - 10 дек. На новой железнодорожной станции Ховрино будущего МЦД-3 пассажиропоток со дня открытия в ноябре вырос на 73%, до 3,8 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станцию Ховрино Октябрьской железной дороги открыли 23 ноября. В день запуска она приняла 2,3 тысячи пассажиров, их количество с каждым днем росло.

«Разгрузились соседняя станция Грачевская, Ленинградский вокзал и станции метро «Петровско-Разумовская» и «Комсомольская», - говорится в сообщении.

Ховрино — первая станция железной дороги с удобной и короткой пересадкой на метро для жителей Зеленограда и Химок.

«Для москвичей, проживающих в пешей доступности от станции, — это возможность быстро добраться до Ленинградского вокзала», - уточняется в материале.

«Ховрино» станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом, который соединит МЦД-3, Замоскворецкую линию метро и междугородний автовокзал.