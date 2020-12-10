РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Нарушителей масочного режима на железнодорожной станции Подольск привлекли к административной ответственности в ходе рейда в четверг, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В четверг утром на железнодорожной станции Подольск сотрудниками администрации муниципалитета совместно с представителями линейного отдела внутренних дел УВД на транспорте и управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведен рейд. Его цель - контроль за соблюдением масочного режима пассажирами на железнодорожном транспорте.

«Масочный режим на территории Московской области введен в связи с выполнением мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа. В ходе рейда проводились профилактические беседы с нарушителями, разъяснялась необходимость соблюдения мер безопасности в общественных местах. Кроме того, в соответствии с КоАП РФ, были подготовлены и выписаны постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности», - говорится в сообщении.

К участию в мероприятии также были привлечены волонтеры, которые провели очередную акцию по безвозмездной раздаче масок пассажирам электропоездов.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

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