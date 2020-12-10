РИАМО – 10 дек. Группа компаний «Инград» завершает проектирование двух детских садов в жилом квартале «Одинград. Квартал «Семейный», строительство объектов планируется начать уже в первом полугодии 2021 года, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Современные трехэтажные здания рассчитаны на пребывание 260 детей, по 130 мест в каждом. Помимо групповых помещений, в дошкольных учреждениях предусмотрены кабинеты врача, психолога и логопеда, а также музыкальный и физкультурный залы. Территория будет благоустроена: здесь появятся современные игровые площадки, теневые навесы, зоны для прогулок и отдыха. После окончания строительства детские сады будут переданы в собственность муниципалитета», — говорится в сообщении.

Проектируемые образовательные учреждения станут первыми в квартале «Семейный». Всего в ЖК планируется построить три детских сада и школу.

«Семейный» - часть масштабного проекта «Одинград», который группа компаний «Инград» реализует в подмосковном Одинцове. Жилой квартал состоит из 11 монолитных корпусов переменной этажности – 24-25 этажей – с собственной инфраструктурой и уникальным внутренним пространством «Фабрика детства». Концепция проекта предполагает формирование полностью безопасной дворовой среды, где дети могли бы гулять без постоянного присмотра взрослых.

Помимо жилой застройки и социальных объектов, в квартале «Семейный» появятся магазины, фермерские лавки с натуральными продуктами, кафе и предприятия сферы услуг. В соответствии с принципом шаговой доступности, характерным для проектов INGRAD, все объекты инфраструктуры будут расположены на первых этажах домов.

На внутренней территории квартала будет обустроено парковое пространство площадью 4,8 гектара. Помимо развлекательных зон, для жителей разных возрастов здесь предусмотрены уютные площадки для отдыха, встреч с друзьями, праздников и даже работы на свежем воздухе. Завершить строительство жилого квартала с инфраструктурой планируется в 2024 году.