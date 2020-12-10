РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Проектная документация недостроенной школы в жилом комплексе «Опалиха О3» подмосковного Красногорска получила положительное заключение экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации общеобразовательной школы на 825 учащихся, расположенной в жилом комплексе «Опалиха О3» городского округа Красногорск», - говорится в сообщении.

Объект будет достроен в 2021 году по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Проверка сметных расчетов проводилась для определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом», - поясняется в материале.

Школа на 825 мест в ЖК «Опалиха О3» – это объект незавершенного строительства.