РИАМО - 10 дек. В рамках федеральной программы «WorldSkills Экспресс» завершили обучение новым профессиям 3 тысячи жителей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«На базе Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области в Реутове при участии 42 образовательных организаций региона реализуется федеральная программа «WorldSkills Экспресс» по обучению жителей, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что порядка 4 тысяч выпускников, безработных и тех, кто находится под риском увольнения, подали заявку на обучение по данной программе.

По ее словам, 3 тысячи жителей региона на сегодняшний день завершили обучение, еще около 1 тысячи человек завершат его до конца года.

Она уточнила, что все слушатели программы по окончании курсов сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Выпускники получат Skills Passport, который подтверждает уровень профессиональных компетенций. В сертификате отразят результаты экзамена. Данный документ поможет работодателю оценить навыки и умения потенциального сотрудника.

«Обучение проходит по востребованным в регионе направлениям: их выбор очень обширный, начиная от ветеринарии, заканчивая веб-дизайном. Каждый участник программы смог выбрать профиль на свой вкус. Что особенно удобно, обучение ведется как очно, так и с применением дистанционных технологий», - отметила министр.

Она подчеркнула, что обучение все участники программы проходят бесплатно.

«Такая поддержка для жителей, попавших в трудную ситуацию – очень важна. Уверена, что овладение новыми профессиональными компетенциями поможет участникам реализовать себя в новой профессии в организациях нашего региона», - добавила Каклюгина.

Программа «WorldSkills Экспресс» по профобучению и дополнительному профобразованию жителей РФ, пострадавших из-за пандемии коронавируса, реализуется Минпросвещением России совместно с субъектами страны, Рособрнадзором, Рострудом и союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)». Организатором программы обучения выступила Академия WorldSkills Россия.