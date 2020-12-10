РИАМО – 10 дек. Главные цвета следующего года – яркий желтый и спокойный серый – сочетание, которое дает надежду, сообщила психолог Анастасия Булгакова.

«Нам действительно нужно наполниться солнечной, прекрасной, доброжелательной энергией вдохновения, коей является желтый цвет – это энергия очень позитивная. А серый цвет – энергия гальки, моря, умиротворения», - сказала Булгакова в эфире радио Sputnik.

Она уточнила, что оба цвета должны присутствовать в интерьере в следующем году. Желтым или оранжевым цветами можно покрасить стену. Также можно бросить серый плед на диван.

«Цветотерапия имеет колоссальное значение, но все это есть в нашем пространстве, в природе», – подчеркнула психолог.​