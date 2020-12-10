РИАМО - 10 дек. Правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления коммерческого банка, подозреваемого в растрате на общую сумму более 12 миллиардов рублей, сообщается на сайте «МВД медиа».

По данным СМИ, речь идет об экс-замглавы правления банка «БФГ-Кредит» Денисе Пуресеве.

«Установлено, что в период 2014-2016 годов бывшие руководители кредитного учреждения выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты. В дальнейшем деньги были направлены на счета сторонних организаций и похищены», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Эти деньги переводились участниками группы зарубежным юридическим лицам, использовались для покупки недвижимости и частичного рефинансирования кредитов, что позволяло скрыть следы преступления и продолжать незаконную деятельность.

В доме и офисе задержанного прошли обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Его предполагаемые сообщники объявлены в международный розыск. Вероятнее всего, они скрываются за границей.​