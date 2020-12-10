РИАМО - 10 дек. В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу, на ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента, сообщает столичный оперштаб.

За последние 24 часа в мегаполисе выявили 6730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«12,5% среди заболевших - дети, 40,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 11% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

За все время пандемии в городе зафиксировали 671 948 случаев Covid-19, выздоровели 512 969 пациентов, скончались 9645 человек.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.