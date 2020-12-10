РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Управляющая компания МУП «СЕЗ» микрорайона Климовск Подольска предупредила горожан о мошенниках-газовщиках, которые ходят по домам, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Снова приходится говорить о мошеннических действиях самозванцев. В настоящее время они ходят по квартирам и частным домам под видом работников газовой службы. Несколько звонков по телефону поступило в управляющую организацию МУП «СЕЗ» о таких незваных гостях.

«Жительница сообщила, что к ней в квартиру позвонила парочка - мужчина и женщина. Они пришли проверить якобы работу газовых приборов. Хозяйка квартиры назвала организацию, с которой у нее заключен договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Пришедшие не растерялись и заявили, что они контролируют данную организацию, показали «удостоверение». Хозяйка квартиры в силу возраста название фирмы не запомнила, только сообщила нам, что было два слова. Эти люди, конечно же, нашли неполадки в оборудовании и предложили что-то заменить, естественно за плату», - говорится в сообщении.

Жителей округа просят быть внимательными и обращать внимание на организации, с которыми заключен договор на обслуживание внутридомового газового оборудования.

«Общайтесь только с представителями вашей обслуживающей организации. Не поддавайтесь ни на сладкие речи, ни на угрозы самозванцев. Не впускайте их в свое жилище», - заключается в материале.