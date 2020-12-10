РИАМО – 10 дек. Центробанк планирует ужесточить правила предоставления небанковских услуг, теперь клиентов нужно будет информировать в письменном виде о рисках и выгодах дополнительных услуг, сообщает Федеральное агентство новостей.

Станет обязательным введение паспортов финансовых продуктов или ключевых информационных документов.

«Такое решение позволит потребителям лучше понимать особенности различных финансовых продуктов и инструментов, а также формировать верные ожидания от их использования», - говорится в сообщении.

Таким образом, ЦБ планирует оградить россиян от навязывания им дополнительных услуг. ​