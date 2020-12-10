РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В Подольске оперативники Московской областной таможни совместно с подмосковными полицейскими пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Московской областной таможни совместно с ОНК УМВД России по Подольску по информации оперативников таможни пресекли деятельность преступника, который организовал производство наркотиков в подпольной лаборатории. 32-летний житель Подольска занимался изготовлением наркотического средства мефедрона на подмосковной даче и затем сбывал его в крупном размере третьим лицам.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий изъяли более 200 граммов наркотического средства, а также вещества и предметы, которые подозреваемый использовал при изготовлении наркотиков», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ по двум эпизодам сбыта наркотических средств в крупном размере. Мужчину заключили под стражу. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 20 лет.