РИАМО - 10 дек. За минувшие сутки в столице зафиксировали 6730 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в городе подтвердили 671 948 случаев коронавируса, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки в Москве вылечились 5820 человек, умерли 74 пациента. Всего врачи в мегаполисе вылечили 512 969 человек, скончались 9645 заболевших.

За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

С начала пандемии в стране было выявлено 2 569 126 случаев заболевания, скончались 45 280 человек с подтвержденным коронавирусом, врачи вылечили 2 033 669 пациентов.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.