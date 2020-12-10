РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Дом для переселения жителей аварийного фонда Подольска планируют построить на улице Курчатова, сообщил во время публичных слушаний председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский.

В концертном зале администрации Подольска 9 декабря прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В завершение слушаний жители задавали вопросы, большинство из которых касалось строительного комплекса.

«В бюджете округа на 2021 год предусмотрены средства на достройку муниципальных домов в поселке Дубровицы. В них переедут жители аварийного фонда. Также в госпрограмму на 2023 год уже заложены средства для строительства такого же дома на улице Курчатова. Городской округ Подольск предусматривает в 2021 году выделить более 2 миллионов рублей для разработки концепции, а в 2021 и 2022 годах выполнение проектных работ, чтобы в 2023 году уже приступить к реализации строительства», - сказал Цаплинский.

Также в планах завершение второго этапа строительства бульвара на улице 50 лет ВЛКСМ. Помимо этого, по инициативе главы планируется приступить к проектированию велосипедно-пешеходного маршрута вдоль реки Пахры. Он будет проходить от Беляевского пляжа до парка имени Талалихина. В 2021 году планируется уже закончить проектно-изыскательные работы.