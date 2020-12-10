РИАМО - 10 дек. В столичном проекте «Активный гражданин» запустили новое голосование, которое посвящено развитию волонтерского движения в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Новые технологии управления».

«Приглашаем москвичей поделиться своим мнением о приоритетных направлениях добровольчества, а также выбрать самые удобные каналы информирования о городских волонтерских программах», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Участникам данного голосования предлагают два вопроса. В первом вопросе жители столицы помогут определить самые важные направления развития волонтерской деятельности из представленных вариантов: социальное, патриотическое, культурное, событийное, спортивное, донорство, медицина и здравоохранение, медиаволонтерство.

Добровольческое сообщество мегаполиса использует все основные коммуникационные площадки для взаимодействия с аудиторией. Материалы о волонтерстве, а также культуре добрых дел выходят на mos.ru, в электронных изданиях, на ТВ, радио, в соц сетях и на других ресурсах.

Кроме того, для поддержания контакта с городским добровольческим активом задействовано общение через электронную почту.

Во втором вопросе горожане назовут предпочтительные каналы публикации сообщений о волонтерстве. Среди представленных вариантов — портал mos.ru, ТВ, радио, печатные СМИ, соцсети, а также СМС-уведомления и сообщения в различных мессенджерах.

В каждом вопросе участник голосования может выбрать до четырех вариантов ответа, а еще предложить свой.