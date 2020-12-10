РИАМО - 10 дек. В Южном округе Москвы по программе реновации переселили свыше 500 семей, всего в округе в программу включено 378 жилых домов, в которых проживает 28,5 тысячи семей, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«С момента запуска программы реновации на юге Москвы начато переселение 577 семей, при этом 543 уже отпраздновали новоселье», – сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он добавил, что для реализации программы в Южном округе подобрано 44 стартовые площадки.

«Сейчас переселение идет в районах Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон и Нагорный. Всего расселяются десять домов, четыре из них отселены, и еще один – демонтирован», - уточнил Левкин.

На территории Южного округа в стадии проектирования и строительства находятся свыше 30 объектов.

Программу реновации в мегаполисе запустили в 2017 году. На сегодняшний день в городе по реновации построили порядка 1 миллиона квадратных метров жилья.