РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Трое уроженцев Беларуси предстанут перед судом за серию квартирных краж на территории подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении граждан Республики Беларусь, осуществивших серию квартирных краж на территории муниципалитета», - говорится в сообщении.

Из материалов уголовного дела следует, что уроженцы города Могилева в период с 3 по 5 сентября нынешнего года совершили серию тайных хищений имущества с незаконным проникновением в жилище потерпевших на территории горокруга Красногорск.

«При проведении следственно-оперативных мероприятий злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов городского округа. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», - заключается в материале.