РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. На улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики Подольска планируют 14 декабря открыть бесплатный каток, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Погода этой зимой по-настоящему морозная, поэтому в течение текущей недели ежедневно проливают каток на улице Академика Доллежаля, 15. После завершения процесса наращивания льда к 14 декабря для любителей покататься на коньках появится возможность свободного катания и занятий командными видами спорта на льду», - говорится в сообщении.

Территориальное управление администрации в микрорайоне Кузнечики поблагодарило всех, кто принимает участие в заливке льда: ТСН «ТСЖ Доллежаля, 15», МУЖРП-12, МБУ «Подольский комбинат благоустройства», активных жителей.

Начальник теруправления Евгений Патрушев пообщался на катке с подростками. Они сказали, что ждут каток с нетерпением, так как любят зимние виды спорта. Планируют с друзьями и родителями приходить на каток после школы и по выходным.