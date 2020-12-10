РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина призвала жителей присоединиться к новогодней акции.

«Давайте вместе украсим наш округ к праздникам. АНО ЦеХ «Новый город» с 10 декабря по 15 января в Красногорске запускает новогоднюю арт-акцию, объединяющую всю страну - «УКРАСЬДОМ», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Для участия нужно украсить окна дома гирляндами и поделиться праздником с соседями.

«Поделитесь фото ваших окон в социальных сетях с хештегом #украсьдом. Расскажите соседям об акции и украсьте дом вместе. Новый год не за горами, давайте радовать друг друга и создавать волшебное настроение!» - заключила Хаймурзина.