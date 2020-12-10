РИАМО – 10 дек. Специалисты Банка России зафиксировали рекордный рост операций по безналичному расчету, сейчас их объем вырос до 27,1 триллиона рублей, пишет в четверг газета «Известия».

Рекордного числа достигло и число используемых банковских карт - 201 миллион штук.

«Интерес к безналичному расчету объясняется отложенным из-за локдауна спросом, а также развитием онлайн-торговли», - отмечается в публикации.

Рост числа карт объясняют тем, что люди стали брать кредитки и активнее пользоваться бонусными программами для экономии.

«В относительном выражении использование «пластика» за три месяца увеличилось на 22%: больший прирост был только во II квартале 2006 года (+24%) и II квартале 2001-го (+27%) за счет эффекта низкой базы», - отмечается в публикации.​