РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Областной Арбитражный суд признал законными действия Госжилинспекции Московской области по ведению регионального реестра лицензий УК в Балашихе, говорится сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По словами руководителя ведомства Ольги Фединой, суд принял решение, что отказ Госжилинспекции во внесении изменений в региональный реестр лицензий УК является законным. ООО «УК Техэлитком» требовало признать незаконным отказ от включения в ее лицензию корпусов №№1, 2 и 3 дома №32 по Зеленой улице. Рассмотрев представленные сторонами материалы, суд признал, что основания для удовлетворения этих требований отсутствуют.

«УК полагала, что надзорное ведомство превысило установленные сроки рассмотрения заявления. Однако суд, изучив представленные обеими сторонами аргументы, не согласился с тем, что порядок внесения изменений в реестр лицензий был нарушен ­– с учетом действовавших в течение 2020 года противоэпидемических ограничений», - говорится в сообщении.

В решении суда говорится, что «Техэлитком» не обосновал, каким образом удовлетворение его требования восстановит нарушенные права и законные интересы.

«Заявления управляющей организации Госжилинспекция рассмотрела и приняла решение об отказе во внесении изменений в реестр лицензий Московской области в связи с нарушениями процедуры», - добавляется в материале.

При этом заявитель не лишен возможности повторно обратиться с заявлением о внесении изменений в реестр после устранения всех выявленных недостатков. В удовлетворении заявленных требований ООО «УК Техэлитком» отказано.