АУКЦРИАМО - 10 дек. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении при проведении аукциона на поставку аккумуляторных батарей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Нарушение допустило ФГКУ «Ногинский спасательный центр министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «ПромИнвест» на действия заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на поставку аккумуляторных батарей. По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ООО «ПромИнвест» обоснованной», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, Ногинский спасательный центр обратился в суд.

Суд отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.