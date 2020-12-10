РИАМО - 10 дек. На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступили 89 новых автомобилей класса В на базе Ford, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Все машины укомплектованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии», - говорится в сообщении.

Данные машины были закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году на службу скорой помощи ложится колоссальная нагрузка. Наша задача – сделать так, чтобы медицинская помощь даже при таких условиях оставалась максимально качественной и доступной для пациентов. Поэтому мы закупили 89 новых автомобилей скорой помощи, оснащенных необходимым медоборудованием», - сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что с начала 2020 года областная станция скорой помощи получила 140 новых автомобилей, в том числе реанимобилей.

Машины скорой помощи поступили на одинцовскую, химкинскую, красногорскую, балашихинскую и другие подстанции. Все автомобили уже вышли на линии и используются для оказания медпомощи пациентам.

Московская областная станция скорой медпомощи является одной из крупнейшей на территории РФ. В нее входят 53 подстанции и 81 пост. Каждый день на выездах к пациентам по всему региону задействовано свыше 500 бригад скорой помощи.