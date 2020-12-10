РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали заливать катки, всего планируют открыть восемь катков, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время на территории микрорайона Климовск начались работы по залитию катков. В связи с отсутствием снежного покрова заливка катков затруднена, так как вода уходит в щели между покрытием и ограждением, а для качественной заливки требуется утрамбовка снега.

«В частности второй день проводятся работы на хоккейной коробке вблизи дома №1 на улице Революции. Также планируется залить катки по следующим адресам: улица Советская вблизи дома №16; проспект 50 Лет Октября вблизи дома №20; улица Ленина напротив дома №16; улица Школьная, дом №50 (Жилгородок)», - говорится в сообщении.

Еще катки зальют на территории ФСК «Заречье», стадиона «Весна», ПКИО «Детский парк».