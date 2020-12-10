РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 дек. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников в 2021 году установят около 30 светодиодных светильников в рамках проекта «Светлый город», сообщается в Instagram-аккаунте Общественной палаты округа.

Член Общественной палаты Ольга Музалева приняла участие в совместном обходе микрорайона Силикат с главой Котельников Сергеем Жигалкиным с целью выявления неосвещенных участков.

«Уже в следующем году планируется заменить 10 опор освещения и установить столько же светодиодных светильников вдоль пешеходного тротуара от улицы Железнодорожной до Дзержинского шоссе в рамках проекта «Светлый город». Особое внимание глава Сергей Жигалкин уделил освещению перехода через железную дорогу и состоянию самого перехода», - говорится в сообщении.

В рамках этого проекта также установят 13 новых опор освещения и 21 светодиодный светильник у домов №№8А, 14, 15, 17, 18, 18А, 19 микрорайона Силикат.

Также участники обхода посетили воркаут-площадку, которая не освещается в вечернее время. Жигалкин отметил, что 2021 году решит этот вопрос.