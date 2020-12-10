РИАМО - 10 дек. Сведения в отношении ООО «Волково» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.
В антимонопольное ведомство обратилось МБУ «Дирекция спортивных сооружений».
«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по предоставлению услуг связи (Интернет) в 2020 году (стадион «Урожай»)», - говорится в сообщении.
После нарушения обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
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