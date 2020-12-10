РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Нарушителя закона об охране окружающей среды оштрафуют в подмосковном Красногорске за сжигание порубочных остатков без разрешения, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Сотрудники администрации Красногорска совместно с представителями Госадмтехнадзора Московской области провели комиссионный выезд на лесной участок вблизи СНТ «Лесная поляна». Местные жители обратились с жалобой, что вблизи деревни Желябино ведутся работы по сжиганию порубочных остатков.

«В ходе проверки установлено, что разрешения на сжигание получено не было. В адрес нарушителя будут применены штрафные санкции в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ», - говорится в сообщении.