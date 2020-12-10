РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Пожарные эвакуировали 16 человек при ликвидации возгорания в квартире на Юбилейной улице подмосковного Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Вечером 9 декабря в 21:34 на пульт Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: улица Юбилейная, дом 34. К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны.

«Пожарные машины не смогли подъехать к дому из-за припаркованного автотранспорта. К моменту прибытия на место происходило горение в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома. Основные усилия пожарных были направлены на спасение людей. В ходе проведения разведки пожарными подразделениями были эвакуированы 16 человек, из них 10 детей, по лестничным маршам», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев в 22:08 пожар был локализован, а в 22:39 – ликвидирован на площади 37 квадратных метров. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара были задействованы шесть основных отделений, одна специальная техника, 25 человек личного состава.