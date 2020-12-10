РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. Реконструкцию проектируемого проезда №6465 на участке от Волковского шоссе до 2-го Рупасовского переулка обсудили в Мытищах на совещании, посвященном исполнению обязательств инвестиционного договора с ООО «Лидер-М», сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

По словам начальника управления транспорта и дорожного хозяйства окружной администрации Артема Кондрашова, дорога, пролегающая между Волковским шоссе и 2-м Рупасовским переулком, не соответствуют требованиям безопасности: из-за поворота более 90 градусов у автомобилистов ограничена видимость при движении.

«Представитель застройщика отметил, что выполнить работы по имеющемуся проекту не представляется возможным, поскольку земельный участок, на котором необходимо сделать скругление по диагонали, находится в федеральной собственности и принадлежит министерству обороны России. Глава округа Виктор Азаров дал поручение рассмотреть возможность обеспечить безопасность на участке так, чтобы не затрагивать федеральную землю. А для этого в том числе пересмотреть схему дорожного движения», - говорится в сообщении.

Дорога не оборудована ни тротуарами, ни иными средствами безопасности. Для приведения дороги к нормативам требуется скругление участка угла на 10 метров, обустройство тротуаров. Проект организации безопасного движения должны разработать в течение двух недель.