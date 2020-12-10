РИАМО - 10 дек. Прошедшей ночью температура на ВДНХ опускалась до минус 12,6 градуса, в подмосковной Истре – до минус 16,9 градуса, минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы в регионе, сообщается на сайте «Метеоновости».

Также до минус 16,1 градуса температура опустилась в Электростали Московской области.

«И пока антициклон останется в силе, существенных перемен температурного режима не ожидается. А это значит, что до конца недели ночи в Москве и области будут еще довольно морозными», - говорится в сообщении.

В ближайшие выходные антициклон начнет немного отступать на восток, в регионе атмосферное давление будет понижаться. А также на небе появятся облака, которые по ночам не будут давать воздуху остывать, а днем уменьшат поступление солнечной радиации.

Средняя за сутки температура воздуха в Московском регионе не изменится, в выходные она останется ниже климатической нормы на 3-4 градуса.