РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Активисты партии «Единая Россия» передали 400 литров питьевой воды медикам горбольницы №2 подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Команда местного отделения партии «Единая Россия» передала в Красногорскую городскую больницу №2 400 литров питьевой воды. Сейчас, когда медики на «передовой», им необходимы поддержка и обеспечение всем необходимым», - говорится в сообщении.

Отдельную благодарность за помощь в покупке питьевой воды активисты выражают членам фракции «Единая Россия» в совете депутатов горокруга Виталию Левченко и Станиславу Касимову.