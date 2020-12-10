РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в розыгрыше призов от проекта «Сделано в Красногорске», сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Местные предприятия - участники проекта «Сделано в Красногорске» - выпускают купоны и скидки для покупателей.

«Горожане, получив скидку на товар или услугу, могут сфотографироваться и разместить фото с хештегом #СделановКрасногорске в социальных сетях. Перед Новым годом среди участников будет проведен розыгрыш. Победителю вручат приз», - говорится в сообщении.

Организаторы приглашают местные компании присоединиться к акции.