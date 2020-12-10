РИАМО - 10 дек. В Москве первая декада зимы оказалась более чем на 1 градус ниже климатической нормы, а осадков было очень мало, сообщается на сайте «Метеовести».

С начала зимы в мегаполисе выпало 3 миллиметра осадков, что составляет 17% от декадной нормы.

«Прогнозы говорят о том, что снега в ближайшие дни немного прибавится, воскресенье и понедельник принесут в копилку небесной влаги 1-3 миллиметра осадков, а вторник добавит еще 3-6 миллиметров», - говорится в сообщении.

Затем снег выпадет только к концу второй декады декабря. Но в городе с учетом ожидаемого количества осадков, высота сугробов не достигнет климатической нормы.

Температурный фон во второй декаде первого зимнего месяца ожидается более мягким, возможны даже оттепели. Вторые десять дней декабря будут немного теплее нормы.

Пока декабрь этого года оправдывает прогнозы синоптиков. Месяц идет по умеренно холодному и сухому графику.