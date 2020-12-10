РИАМО - 10 дек. Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19, теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Таким образом, записаться на прививку стала проще.

«С конца прошлой недели мы запустили вакцинацию от коронавируса горожан из основных групп риска. На данный момент вакцинация доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций вне зависимости от формы собственности, а также для работников городских социальных служб», - говорится в сообщении.

Всего в Москве открыли 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник.

«Теперь запись ведется не только на mos.ru, но и на портале emias.info, в нескольких мобильных приложениях, в информационных киосках городских поликлиник, а также по телефону», - добавляется в материале.

Прививочные кабинеты в медучреждениях работают каждый день с 08:00 до 20:00.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.