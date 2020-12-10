РИАМО - 10 дек. В Подмосковье около 446 гектаров изъятых сельскохозяйственных земель выставят на торги для их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот, сообщила РИАМО министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Земельные участки сельхозназначения общей площадью 96,2 гектара в деревне Антоново и 40,6 гектара вблизи деревни Вяземское в Можайском городском округе, а также 309 гектаров в поселении Ядроминское городского округа Истра, изъятые у недобросовестных собственников, будут выставлены на торги в I квартале 2021 года в рамках работы по вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот», - сказала Адигамова.

Она добавила, что масштабная работа по контролю за использованием сельхозземель ведется в Подмосковье уже давно и прецеденты с изъятием неиспользуемых участков у собственника – не редкость.

«В Московской области много земли сельскохозяйственного назначения, которая может приносить пользу жителям и региону, если она работает. Некоторые собственники сельхозземель не используют их по назначению, и земля простаивает, почва теряет свою плодородность, а территория земель зачастую захламляется, зарастает сухостоем или борщевиком и становится угрозой жизнедеятельности жителей», - добавила министр.

Она подчеркнула, что собственник законодательно несет ответственность за свои земли и должен их использовать по назначению, содержать в порядке. Кроме того, изъятие не является безвозмездным. Собственнику земли будет выплачена рыночная стоимость участка по результатам торгов.

«В первом квартале 2021 года на торги выставят четыре земельных участка в Можайском округе, изъятые по суду у юридического лица и двух собственников – физических лиц – за неиспользование. Стартовая цена участков, назначенная судом, составит 6,4 миллиона рублей», - рассказала Адигамова.

В январе 2021 года пройдут торги по землям, ранее изъятым у ООО «Субаста». Более 309 гектаров в сельском поселении Ядроминское городского округа Истра изъяты в 2019 году по решению суда. Общая стоимость участков составляет 118,3 миллиона рублей.

Кроме того, будут выставлены на торги 40,6 гектара сельхозземли вблизи деревни Вяземское Можайского городского округа. Изъятым у ООО «Экоурожай» землям не удалось найти хозяина с первого раза, стартовая цена была снижена на 20% и составила 2,1 миллиона рублей. По земельному участку будут проведены торги посредством публичного предложения. Заявки на данные земли принимаются до 24 февраля 2021 года.