РИАМО - 10 дек. В начале будущей недели в столице прогнозируется потепление до минус 2 градусов, температура будет выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Над западной частью России свыше недели кружит большой антициклон, который удерживает ясную и холодную погоду. Но в скором времени в погоде начнутся изменения.

«Москва будет оставаться под влиянием антициклона до субботы. В столице будет солнечно и немного холоднее нормы: минус 4 – минус 7 градусов. Но в воскресенье-понедельник пойдет снег», - говорится в сообщении.

Кроме того, к началу следующей недели в городе температура повысится до минус 2 градусов, что на 1,5 градуса выше климатической нормы.