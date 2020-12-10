РИАМО - 10 дек. С ноября 2020 года московские онлайн-занятия, посвященные добровольческой деятельности, посетили более 200 школьников и студентов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Добрые уроки» — это действительно интересный проект, который в легкой, простой и понятной форме рассказывает о волонтерстве. На занятиях учащиеся не только узнают о разных направлениях добровольчества, но и знакомятся с различными профессиями, улучшают свои навыки работы в команде и лидерские качества», - сказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Он отметил, что для ребят лучше всего подходят очные встречи, но и дистанционный формат получает немало положительных откликов.

Проект «Добрые уроки» является частью программы «Первый шаг». С начала года специалисты «Мосволонтера» провели десять очных уроков, в которых приняли участие свыше 300 человек.

На занятиях специалисты отвечают на вопросы и разбирают ответы. Кроме того, проводится викторина для закрепления материала. Лучшие ученики могут получить памятные подарки.

Для участия в занятиях необходимо написать заявку в свободной форме и отправить на электронную почту: obuchenie@mosvolonter.ru. Сделать это должен педагог школы, среднего специального или высшего учебного заведения.

После рассмотрения заявки с преподавателем свяжутся сотрудники ресурсного центра «Мосволонтер» для согласования даты и времени проведения мероприятия.​