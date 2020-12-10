РИАМО - 10 дек. С ноября 2020 года московские онлайн-занятия, посвященные добровольческой деятельности, посетили более 200 школьников и студентов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Он отметил, что для ребят лучше всего подходят очные встречи, но и дистанционный формат получает немало положительных откликов.
Проект «Добрые уроки» является частью программы «Первый шаг». С начала года специалисты «Мосволонтера» провели десять очных уроков, в которых приняли участие свыше 300 человек.
На занятиях специалисты отвечают на вопросы и разбирают ответы. Кроме того, проводится викторина для закрепления материала. Лучшие ученики могут получить памятные подарки.
Для участия в занятиях необходимо написать заявку в свободной форме и отправить на электронную почту: obuchenie@mosvolonter.ru. Сделать это должен педагог школы, среднего специального или высшего учебного заведения.
После рассмотрения заявки с преподавателем свяжутся сотрудники ресурсного центра «Мосволонтер» для согласования даты и времени проведения мероприятия.
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