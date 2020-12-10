РИАМО - 10 дек. По итогам 9 месяцев 2020 года объем экспорта столичного светового оборудования составил 40,24 миллиона долларов, он увеличился на 6,3%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичное световое оборудование сегодня экспортируется в 78 стран мира. Ключевыми покупателями являются страны Запада и Востока, а также постсоветского пространства. Так, в структуру экспорта московского электросветового оборудования входят Белоруссия с объемом импорта на 12,46 миллиона, Казахстан — на 10,82 миллиона, Ирландия — на 2,46 миллиона, Германия — на 2,06 миллиона и Корея, для которой этот показатель составил 1,69 миллиона долларов», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что лидер рынка электроосветительных товаров — Китай — во время пандемии был вынужден остановить производство, поэтому на помощь пришли столичные производители.

«На помощь международным заказчикам электроосветительного оборудования пришли московские производители, которые по некоторым пунктам кратно увеличили поставки своей продукции и комплектующих. Так, в Испанию экспорт столичного светового оборудования вырос почти в семь раз, а московские поставщики отчасти заменили китайских», - пояснил Прохоров.

В 2020 году вырос уровень экспорта в Болгарию, Республику Корею, в Китай и Белоруссию.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что власти столицы поддерживают столичных экспортеров.

«Экспортеры могут компенсировать затраты на ведение внешнеторговой деятельности с помощью субсидий и грантов, бесплатно принять участие в выездных бизнес-миссиях за рубежом и ведущих международных выставках, имеют возможность продвигать свою продукцию на крупнейших маркетплейсах мира и многое другое», - отметил Фурсин. ​