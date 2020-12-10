РИАМО - 10 дек. Полицейские в городском округе Щелково задержали мужчину, которого подозревают в повреждении 12 автомобилей, он разбил у них стекла топором, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Щелковское» задержан ранее неоднократно судимый 41-летний уроженец Пензенской области, подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По ее словам, было установлено, что мужчина из хулиганских побуждений на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте в Щелкове разбил топором стекла 12 машин. Полицейским удалось поймать злоумышленника на месте преступления.

Она добавила, что при личном досмотре у мужчины найден и изъят топор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.