РИАМО - 10 дек. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов, с начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969, сообщает оперштаб Москвы.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования», - говорится в сообщении.

Вылечившимся после коронавируса горожанам предлагают стать донорами плазмы для пациентов в среднетяжелом и тяжелом состояниях, а еще социальными волонтерами для москвичей, которые проходят курс лечения от инфекции на дому.

По всем данным вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16. Операторы отвечают на звонки ежедневно с 09:00 до 19:00.

С начала пандемии в городе выявили 665 218 случаев заражения инфекцией, умерли 9645 пациентов с Covid-19.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.